Депутаты думы Иркутска встретились с жителями и администрацией

Депутаты думы Виталий Матвийчук, Дмитрий Ващук, Сергей Золотухин и Евгений Шеломенцев провели встречи с жителями и администрацией, чтобы решить важные вопросы территорий. Вице-спикер, депутат по избирательному округу № 2 Виталий Матвийчук совместно со специалистами комитета по управлению Ленинским округом осмотрел земельный участок под детскую площадку, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу гордумы.

«Нам поступило обращение от ТОС “Горка” с просьбой установить детскую площадку в районе 8-го Советского переулка. Мы решили оказать помощь, хоть и территориально этот участок находится в ведении другого депутата. Сейчас формируем земельный участок для согласования в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии для дальнейшей установки детского игрового оборудования», — прокомментировал народный избранник.

«При сдаче домов в эксплуатацию, канализационная насосная станция осталась на балансе застройщика. Сейчас у жителей постоянно возникают проблемы — из-за частых засоров в домах отключают воду. Поэтому необходимо передать станцию из собственности застройщика на обслуживание в администрацию Иркутска», — отметил Дмитрий Ващук.

Участники встречи обсудили пути решения проблемы. Если не будет принято окончательное решение, депутат вынесет данный вопрос на депутатские слушания. Старший по дому № 93 по ул. Мира Алексей Изосимов обратился к депутату по избирательному округу № 8 Сергею Золотухину с просьбой помочь решить несколько проблем, возникающих на придомовой территории. Для этого народный избранник провел выездное совещание вместе с представителем ООО СК «Иркут».