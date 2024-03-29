Депутаты думы Иркутска встретились с жителями и администрацией

Депутаты думы Виталий Матвийчук, Дмитрий Ващук, Сергей Золотухин и Евгений Шеломенцев провели встречи с жителями и администрацией, чтобы решить важные вопросы территорий. Вице-спикер, депутат по избирательному округу № 2 Виталий Матвийчук совместно со специалистами комитета по управлению Ленинским округом осмотрел земельный участок под детскую площадку, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу гордумы.
«Нам поступило обращение от ТОС “Горка” с просьбой установить детскую площадку в районе 8-го Советского переулка. Мы решили оказать помощь, хоть и территориально этот участок находится в ведении другого депутата. Сейчас формируем земельный участок для согласования в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии для дальнейшей установки детского игрового оборудования», — прокомментировал народный избранник.
Дмитрий Ващук, депутат по избирательному округу № 3, встретился с представителями администрации, МУП «Водоканал», управляющей компанией и застройщиком домов по ул. Розы Люксембург, 118/1−118/5.
«При сдаче домов в эксплуатацию, канализационная насосная станция осталась на балансе застройщика. Сейчас у жителей постоянно возникают проблемы — из-за частых засоров в домах отключают воду. Поэтому необходимо передать станцию из собственности застройщика на обслуживание в администрацию Иркутска», — отметил Дмитрий Ващук.
Жителей волнует движение транспорта по тротуару вдоль домов № 91 и № 93. Чтобы преградить проезд, определили места для установки ограждений. Также обсудили возможность восстановления декоративного ограждения на детской площадке.
«Важный вопрос, который требует быстрого решения — восстановление резинопола на спортивной площадке у дома № 93. Покрытие разрушается после одного года эксплуатации. Площадка стоит на гарантийном обслуживании, к решению вопроса подключил Ленинскую администрацию. Считаю нужным привести все в порядок до наступления теплой погоды», — подчеркнул народный избранник.
Депутат по избирательному округу № 25 Евгений Шеломенцев обсудил на рабочей встрече с представителями администрации Иркутска благоустройство спортивной площадки на бульваре Рябикова, 12.
«Спортивная площадка на округе в этом году будет установлена, тем более что тренажеры уже закуплены, они позволят заниматься жителям спортом всех возрастов», — отметил депутат.
В настоящее время готовится обращение для изменения категории собственности данного земельного участка.