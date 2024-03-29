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Депутаты думы Иркутска встретились с жителями и администрацией

Рабочие встречи призваны решить важные вопросы территорий.

Источник: Дума Иркутска

Депутаты думы Виталий Матвийчук, Дмитрий Ващук, Сергей Золотухин и Евгений Шеломенцев провели встречи с жителями и администрацией, чтобы решить важные вопросы территорий. Вице-спикер, депутат по избирательному округу № 2 Виталий Матвийчук совместно со специалистами комитета по управлению Ленинским округом осмотрел земельный участок под детскую площадку, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу гордумы.

«Нам поступило обращение от ТОС “Горка” с просьбой установить детскую площадку в районе 8-го Советского переулка. Мы решили оказать помощь, хоть и территориально этот участок находится в ведении другого депутата. Сейчас формируем земельный участок для согласования в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии для дальнейшей установки детского игрового оборудования», — прокомментировал народный избранник.

Дмитрий Ващук, депутат по избирательному округу № 3, встретился с представителями администрации, МУП «Водоканал», управляющей компанией и застройщиком домов по ул. Розы Люксембург, 118/1−118/5.

«При сдаче домов в эксплуатацию, канализационная насосная станция осталась на балансе застройщика. Сейчас у жителей постоянно возникают проблемы — из-за частых засоров в домах отключают воду. Поэтому необходимо передать станцию из собственности застройщика на обслуживание в администрацию Иркутска», — отметил Дмитрий Ващук.

Участники встречи обсудили пути решения проблемы. Если не будет принято окончательное решение, депутат вынесет данный вопрос на депутатские слушания. Старший по дому № 93 по ул. Мира Алексей Изосимов обратился к депутату по избирательному округу № 8 Сергею Золотухину с просьбой помочь решить несколько проблем, возникающих на придомовой территории. Для этого народный избранник провел выездное совещание вместе с представителем ООО СК «Иркут».

Жителей волнует движение транспорта по тротуару вдоль домов № 91 и № 93. Чтобы преградить проезд, определили места для установки ограждений. Также обсудили возможность восстановления декоративного ограждения на детской площадке.

«Важный вопрос, который требует быстрого решения — восстановление резинопола на спортивной площадке у дома № 93. Покрытие разрушается после одного года эксплуатации. Площадка стоит на гарантийном обслуживании, к решению вопроса подключил Ленинскую администрацию. Считаю нужным привести все в порядок до наступления теплой погоды», — подчеркнул народный избранник.

Депутат по избирательному округу № 25 Евгений Шеломенцев обсудил на рабочей встрече с представителями администрации Иркутска благоустройство спортивной площадки на бульваре Рябикова, 12.

«Спортивная площадка на округе в этом году будет установлена, тем более что тренажеры уже закуплены, они позволят заниматься жителям спортом всех возрастов», — отметил депутат.

В настоящее время готовится обращение для изменения категории собственности данного земельного участка.