В Башкирии принят закон о расторжении брака при смене пола

«Государственная политика нашей страны направлена на сохранение традиционной семьи, — подчеркнул спикер башкирского парламента Константин Толкачев. — Как видим, для защиты семейных ценностей одного здравого смысла и логики недостаточно. Нездоровые западные веяния вынуждают нас прописывать в законе, казалось бы, очевидные вещи. Брак — союз мужчины и женщины, это конституционная норма. Если один из супругов меняет пол, пара уже не может считаться семьей. Мы внесли данную норму в Семейный кодекс РБ, чтобы исключить любые спекуляции на эту тему».