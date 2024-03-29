В Башкирии принят закон о расторжении брака при смене пола

Как пояснили в парламенте Башкирии, внесение изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов будет основанием для расторжения брака.
«Государственная политика нашей страны направлена на сохранение традиционной семьи, — подчеркнул спикер башкирского парламента Константин Толкачев. — Как видим, для защиты семейных ценностей одного здравого смысла и логики недостаточно. Нездоровые западные веяния вынуждают нас прописывать в законе, казалось бы, очевидные вещи. Брак — союз мужчины и женщины, это конституционная норма. Если один из супругов меняет пол, пара уже не может считаться семьей. Мы внесли данную норму в Семейный кодекс РБ, чтобы исключить любые спекуляции на эту тему».
Кроме того, в законе теперь прописано, что те, кто изменил свой пол, не могут быть усыновителями, опекунами, попечителями детей.
«Закон направлен на защиту конституционных прав, нравственных и семейных устоев общества», — добавили в Курултае.
Как сообщал ранее Башинформ, выплаты приемным семьям в Башкирии намерены продлить на время обучения ребенка в вузе.