Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала позорным отсутствие реакции СЕ на теракт в «Крокусе»

Отсутствие реакции руководства Совета Европы (СЕ) на теракт в «Крокус Сити Холле» — очередная позорная страница в истории организации, это ставит под сомнение беспристрастность ее правового и экспертного механизма. Об этом в пятницу, 29 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, организация погрязла в политическом лицемерии и двойных стандартах, но отчаянно пытается называть себя «совестью Европы» и претендовать на роль главного защитника прав человека на европейском континенте. На деле же. отметила Захарова, СЕ наглядно демонстрирует истинный уровень политической культуры и аналитического мышления ее авторов и сторонников.

«Подобная линия Страсбурга вновь подтверждает глубокую деградацию сегодняшнего Совета Европы и политического класса в странах “коллективного Запада”», — констатирует дипломат в интервью «РИА Новости».

Захарова добавила, что Россия не нуждается в содействии по линии Совета Европы. Она напомнила, что РФ по собственной инициативе более двух лет назад прекратила членство в организации, в связи с чем президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия международных договоров СЕ.

«Отсутствие принципиальной реакции в отношении варварской атаки на мирных граждан вызывает обоснованные вопросы к способности руководства Совета Европы вносить вклад в обеспечение международной стабильности, противодействие терроризму, экстремизму и другим вызовам современности, защиту прав человека, ставит под сомнение беспристрастность и востребованность профильного правового и экспертного инструментария СЕ», — подчеркнула официальный представитель российского дипведомства.

Теракт в «Крокус Сити Холле», где должна была выступить группа «Пикник», произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. По последним данным, число погибших при теракте составляет 143 человека.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

К настоящему моменту по данному делу суд арестовал восемь задержанных, в числе которых четыре непосредственных исполнителя атаки. Все четверо являются иностранными гражданами. Также 28 марта стало известно о задержании еще одного подозреваемого по этому делу.

СК РФ получил доказательства связи террористов из «Крокуса» с украинскими националистами. Это удалось установить в ходе исследования изъятых у фигурантов технических устройств и анализа сведений о финансовых операциях. Следствие получило подтвержденную информацию о поступлении исполнителям нападения значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины.

дипломатия
Захарова Мария
ЕС