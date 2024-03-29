Захарова назвала позорным отсутствие реакции СЕ на теракт в «Крокусе»

По ее словам, организация погрязла в политическом лицемерии и двойных стандартах, но отчаянно пытается называть себя «совестью Европы» и претендовать на роль главного защитника прав человека на европейском континенте. На деле же. отметила Захарова, СЕ наглядно демонстрирует истинный уровень политической культуры и аналитического мышления ее авторов и сторонников.

Захарова добавила, что Россия не нуждается в содействии по линии Совета Европы. Она напомнила, что РФ по собственной инициативе более двух лет назад прекратила членство в организации, в связи с чем президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия международных договоров СЕ.