Захарова назвала позорным отсутствие реакции СЕ на теракт в «Крокусе»

По ее словам, организация погрязла в политическом лицемерии и двойных стандартах, но отчаянно пытается называть себя «совестью Европы» и претендовать на роль главного защитника прав человека на европейском континенте. На деле же. отметила Захарова, СЕ наглядно демонстрирует истинный уровень политической культуры и аналитического мышления ее авторов и сторонников.
«Подобная линия Страсбурга вновь подтверждает глубокую деградацию сегодняшнего Совета Европы и политического класса в странах “коллективного Запада”», — констатирует дипломат в интервью «РИА Новости».
«Отсутствие принципиальной реакции в отношении варварской атаки на мирных граждан вызывает обоснованные вопросы к способности руководства Совета Европы вносить вклад в обеспечение международной стабильности, противодействие терроризму, экстремизму и другим вызовам современности, защиту прав человека, ставит под сомнение беспристрастность и востребованность профильного правового и экспертного инструментария СЕ», — подчеркнула официальный представитель российского дипведомства.
Теракт в «Крокус Сити Холле», где должна была выступить группа «Пикник», произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. По последним данным, число погибших при теракте составляет 143 человека.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.
К настоящему моменту по данному делу суд арестовал восемь задержанных, в числе которых четыре непосредственных исполнителя атаки. Все четверо являются иностранными гражданами. Также 28 марта стало известно о задержании еще одного подозреваемого по этому делу.
СК РФ получил доказательства связи террористов из «Крокуса» с украинскими националистами. Это удалось установить в ходе исследования изъятых у фигурантов технических устройств и анализа сведений о финансовых операциях. Следствие получило подтвержденную информацию о поступлении исполнителям нападения значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины.