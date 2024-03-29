В избиркоме рассказали, какие выборы пройдут осенью в Челябинской области

Самыми значимыми для региона станут выборы губернатора. Также в административном центре пройдут выборы депутатов гордумы по новой схеме. Останется 37 депутатов, которых жители будут выбирать напрямую, а не так, как это происходило с 2014 года: гордуму в количестве 49 человек формировали из своих представителей районные депутаты. Соответствующий закон сегодня будет принят депутатами регионального парламента.