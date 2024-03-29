В избиркоме рассказали, какие выборы пройдут осенью в Челябинской области

Самыми значимыми для региона станут выборы губернатора. Также в административном центре пройдут выборы депутатов гордумы по новой схеме. Останется 37 депутатов, которых жители будут выбирать напрямую, а не так, как это происходило с 2014 года: гордуму в количестве 49 человек формировали из своих представителей районные депутаты. Соответствующий закон сегодня будет принят депутатами регионального парламента.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в пяти городских округах и 17 муниципальных районах Челябинской области.
В двух муниципальных районах пройдут прямые выборы глав сельских поселений:
- Путь Октября Кизильского района;
- Филимоновского в Чебаркульском районе.
В Сосновском районе предстоит полностью сформировать представительные органы власти 13 из 16 сельских поселений, избрать 143 депутата.
На некоторых участках избиратели получат сразу несколько бюллетеней для голосования. Всего запланирована 61 избирательная кампания.
С 15 по 17 марта вся страна выбирала президента. Победу одержал Владимир Путин. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги выборов президента и поблагодарил жителей за участие в голосовании.