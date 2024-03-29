Индексация пенсий, продление водительских прав и цифровизация: что изменится в жизни нижегородцев в апреле

В апреле продолжится повсеместная цифровизация. Так, страховщиков обяжут передавать информацию в Автоматизированную информационную систему страхования (АИСС), чтобы люди могли получать нужные сведения через «Госуслуги». А юрлица и ИП смогут направить уведомления о начале или прекращении предпринимательской деятельности через «Госуслуги» или сходные региональные порталы. Также государство будет контролировать внесение информации о медицинских организациях и врачах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).