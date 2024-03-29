Индексация пенсий, продление водительских прав и цифровизация: что изменится в жизни нижегородцев в апреле

В апреле вступают в силу новые законопроекты, многие из которых россияне ждали с нетерпением. О главных изменениях весны говорится на сайте Госдумы РФ.
Индексация пенсий.
В следующем месяце вступает в силу закон об индексация пенсий на 7,5%. Изменения коснутся людей, получающих социальные пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца.
Запрет на «разливайки».
Одно из самых ожидаемых нововведений апреля — запрет «разливаек» в жилых домах и на прилегающих территориях. Региональным властям позволят навести порядок и ограничить время продажи спиртных напитков.
Получение и замена прав.
Еще один важный закон касается автолюбителей. Он запрещает сдавать экзамены на получение водительских прав людям, которых наказали за пьяную езду и лишили прав. А время пересдачи для будущих водителей, которым не хватило трех попыток, переносят на 6−9 месяцев.
Кроме того, продляется срок действия прав, истекающих в 2024 и 2025 году. Они будут считаться действительными еще 3 года.
Штрафы за задержку багажа.
Хорошая новость для пассажиров самолетов: авиаперевозчикам увеличили штрафы за задержку людей и багажа. Теперь за каждый час просрочки рейса заплатят по 100 рублей (кроме обстоятельств, не зависящих от перевозчика). Штраф не должен превышать 50% стоимости билетов, но пассажир вправе потребовать помимо штрафа возместить убытки. С рейтингом пунктуальности авиакомпаний за 2023 год можно ознакомиться на сайте pravda-nn.ru.
Единая система страхования.
В апреле продолжится повсеместная цифровизация. Так, страховщиков обяжут передавать информацию в Автоматизированную информационную систему страхования (АИСС), чтобы люди могли получать нужные сведения через «Госуслуги». А юрлица и ИП смогут направить уведомления о начале или прекращении предпринимательской деятельности через «Госуслуги» или сходные региональные порталы. Также государство будет контролировать внесение информации о медицинских организациях и врачах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).
Штрафы за нарушения при обороте табачной продукции.
Штрафы до 1 млн рублей с конфискацией продукции вводятся за нарушения при обороте табачных изделий. В частности, предусмотрена административная ответственность за продажу немаркированных товаров или реализацию сырья для табачных изделий несовершеннолетним.
Запрет на аренду квартир без счетчиков.
Один из новых законов поможет защитить интересы соседей при краткосрочной аренде жилья. В частности, собственникам запретят сдавать квартиры без счетчиков, чтобы за съемщика не пришлось платить остальным жильцам.
Сохранение памятников.
А еще апрельские нововведения помогут защитить от сноса объекты культурного наследия и сохранить памятники Великой Отечественной войны, проводя ремонт в упрощенном порядке.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть законопроект, благодаря которому россияне смогут отзывать муниципальных чиновников и депутатов через «Госуслуги».