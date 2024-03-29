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Президент подарил автомобиль Traverse 108-летнему жителю из Намангана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В честь месяца Рамадан Шавкат Мирзиёев направил праздничный подарок 108-летнему жителю из Намангана. Аксакал получил автомобиль Traverse, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Во время недавнего визита в Наманганскую область президент участвовал в ифтаре, где пообщался с представителями духовенства и уважаемыми старейшинами.

В их числе — старейший житель кишлака Муллакудинг Наманганского района Ибрагимжон Ходжаев. В честь месяца Рамадан и приближающегося праздника Руза Хайит глава государства подарил аксакалу автомобиль Traverse..

В прошлом году старейшина совершил паломничество в священную Мекку по программе «Хадж-2023», в рамках которой по маршруту Джидда-Наманган совершали перелеты специальные рейсы.