Президент подарил автомобиль Traverse 108-летнему жителю из Намангана

Во время недавнего визита в Наманганскую область президент участвовал в ифтаре, где пообщался с представителями духовенства и уважаемыми старейшинами.
В их числе — старейший житель кишлака Муллакудинг Наманганского района Ибрагимжон Ходжаев. В честь месяца Рамадан и приближающегося праздника Руза Хайит глава государства подарил аксакалу автомобиль Traverse..
В прошлом году старейшина совершил паломничество в священную Мекку по программе «Хадж-2023», в рамках которой по маршруту Джидда-Наманган совершали перелеты специальные рейсы.