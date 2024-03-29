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В омском суде рассчитывают закрыть долгоиграющий вопрос с руководством

Квалификационная коллегия судей Омской области 29 марта 2024 года объявила о старте приема заявок от претендентов на ряд вакантных постов в инстанциях региона. В числе таковых называется один руководящий — должность председателя Русско-Полянского районного суда Омской области.

Стоит отметить, что конкурс на определение руководителя указанного суда проводится не впервые. Фактически вопрос возник с наступлением 2023 года, когда завершился 6-летний срок полномочий Галины Прыгуновой. При этом на официальном сайте Русско-Полянского районного суда Омской области по состоянию на начало марта 2024 года она указана в статусе и.о. председателя. При этом осенью 2023 года на руководящей должности фигурировала Оксана Наумченко, имя которой исчезло с официального ресурса после определения областной ККС о дисциплинарном наказании для нее. По мнению автора, неразрешенный вопрос можно назвать долгоиграющим.

Кроме того, заявлено сразу две судейские вакансии в Арбитражный суд Омской области и еще одна — в Омский областной суд.

Также представлены 4 вакансии мировых судей: на участка № 22 в Омском судебном районе Омской области; № 46 в Кировском судебном районе города Омска; № 55 в Ленинском судебном районе города Омска, а также № 112 в Куйбышевском судебном районе города Омска.

Прием заявок завершается через месяц, 29 апреля 2024 года.