В омском суде рассчитывают закрыть долгоиграющий вопрос с руководством

Стоит отметить, что конкурс на определение руководителя указанного суда проводится не впервые. Фактически вопрос возник с наступлением 2023 года, когда завершился 6-летний срок полномочий Галины Прыгуновой. При этом на официальном сайте Русско-Полянского районного суда Омской области по состоянию на начало марта 2024 года она указана в статусе и.о. председателя. При этом осенью 2023 года на руководящей должности фигурировала Оксана Наумченко, имя которой исчезло с официального ресурса после определения областной ККС о дисциплинарном наказании для нее. По мнению автора, неразрешенный вопрос можно назвать долгоиграющим.