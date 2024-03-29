Россия пригласит на саммит в Казани страны БРИКС+, а не только членов объединения. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Также глава ведомства уточнил в интервью «Известиям», что к саммиту в Казани будет подготовлена новая категория, которую назовут «страны-партнеры». В очереди на получение этого статуса порядка 30 государств.
БРИКС, по словам Лаврова, стало глобальным объединением. В нем состоят представители практически всех основных регионов.
Напомним, саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года. На этом саммите Венесуэла намерена получить членство.