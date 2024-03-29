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Мэр Сергей Шелест призвал омичей выйти на субботник

В пятницу, 29 марта 2024 года, мэр Омска Сергей Шелест призвал горожан выйти на предстоящий субботник и принять участие в месячнике чистоты.

С 8 апреля по 5 мая 2024 года в Омске пройдет месячник по санитарной очистке и благоустройству территории города, тогда как общегородской весенний субботник назначен на 20 апреля 2024 года.

В этот период планируется проведение средников и субботников для уборки мусора, высаживание деревьев и в целом приведения города в порядок.

«В этой работе будут задействованы сотрудники предприятий, комитеты территориального общественного самоуправления, волонтеры, бизнес. Предлагаю тем, кто обычно стоит в стороне от подобных мероприятий, настраиваться на участие в них — граблей и перчаток хватит на всех», — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Градоначальник напомнил, что в прошлом году в большой весенней уборке приняли участие 467 тысяч омичей, общими силами мы собрали и вывезли больше 3 тысяч кубометров мусора.

Напомним, в 2023 году весенний субботник состоялся 22 апреля 2024 года. Сергей Шелест, как и члены его семьи, традиционно принимают участие в субботниках. Исключением не станет и предстоящее санитарное мероприятие.