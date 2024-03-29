Мэр Сергей Шелест призвал омичей выйти на субботник

«В этой работе будут задействованы сотрудники предприятий, комитеты территориального общественного самоуправления, волонтеры, бизнес. Предлагаю тем, кто обычно стоит в стороне от подобных мероприятий, настраиваться на участие в них — граблей и перчаток хватит на всех», — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.