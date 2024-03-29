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Генштаб пообещал не привлекать срочников весеннего призыва к СВО


С таким заявлением выступил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

В ходе предстоящей весенней кампании солдатов-срочников, призванных в армию, не будут привлекать к участию в спецоперации. пишет URA.RU.

«Хочу успокоить призывников и их родителей — срок службы по призыву остается неизменным. Как и ранее, он составляет один год. Граждане, призванные на службу, к участию в СВО привлекаться не будут», — подчеркнул Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщили о снятии с воинского учета призывников, которые достигли 27-летнего возраста до наступления 1 января текущего года. В прошлом году правительство страны утвердило постановление, которое касается изменения верхней границы призывного возраста до 30 лет, передает RT.