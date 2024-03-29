Генштаб пообещал не привлекать срочников весеннего призыва к СВО

«Хочу успокоить призывников и их родителей — срок службы по призыву остается неизменным. Как и ранее, он составляет один год. Граждане, призванные на службу, к участию в СВО привлекаться не будут», — подчеркнул Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».