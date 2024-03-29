Свердловским мэрам и министрам дали вводные перед весенним призывом

Письменное задание по поиску врачей получили и мэры. Им губернатор поручил «принять меры к укомплектованию призывных комиссий» врачами и медсестрами, а также совместно с военкоматами «обеспечить выполнение мероприятий, связанных с осуществлением призыва граждан на военную службу». По линии правительства курировать эту работу будет замгубернатора Азат Салихов.