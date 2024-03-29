Свердловским мэрам и министрам дали вводные перед весенним призывом

Среди членов регионального правительства к подготовке подключены главы минобразования Юрий Биктуганов и минздрава Андрей Карлов. Первый должен скоординировать техникумы и училища с военкоматом Свердловской области по датам аттестации выпускников, а второй — выделить врачей в состав медкомиссий и обеспечить комиссариаты масками и средствами защиты.
Письменное задание по поиску врачей получили и мэры. Им губернатор поручил «принять меры к укомплектованию призывных комиссий» врачами и медсестрами, а также совместно с военкоматами «обеспечить выполнение мероприятий, связанных с осуществлением призыва граждан на военную службу». По линии правительства курировать эту работу будет замгубернатора Азат Салихов.
По данным ЕАН, в период весенней кампании-2024 Свердловская область ориентируется на призыв порядка 4,5 тыс. граждан. В осенний период, как предполагается, эта планка будет ниже. За весь 2023 год регион призвал на срочную службу 7308 человек, выполнив заданную норму.
Отдельные рекомендации Куйвашев дал областному военкомату (обеспечить безопасность на призывных пунктах), региональному главку МВД (помочь с поиском уклонистов) и местному ГУ МЧС (посодействовать в организации противопожарных мер). Такие вводные губернатора — традиционны, они появляются перед каждой призывной кампанией.
Весенний призыв 2024 года стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. Предстоящая кампания станет первой, когда на срочную службу будут набирать граждан от 18 до 30 лет. Как напоминает УралПолит.Ru, Госдума повысила призывной возраст прошлым летом. Переходный период на новые нормы продлится до 2026 года.