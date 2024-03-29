Виталий Хоценко навестил семью участника СВО в Марьяновском районе

— Сегодня в Марьяновском районе навестил семью участника СВО Михаила Викторовича Никонова, который ушел на фронт совсем недавно — 9 марта этого года. Дома Михаила ждет супруга Алеся и трое детей — Виктория, Виталий и Маргарита. Все положенные социальные меры поддержки семья получает, — рассказал Виталий Хоценко в телеграм-канале.