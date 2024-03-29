Виталий Хоценко навестил семью участника СВО в Марьяновском районе

Сегодня губернатор Виталий Хоценко в Марьяновском районе встретился с семьей участника СВО. Глава семейства отправился в зону боевых действия 9 марта 2024 года.
Михаил Никонов проживает в поселке Конезаводской вместе со своим большим семейством — супругой Алесей и тремя детьми. Омич более 10 лет работает водителем.
В начале марта Михаил подписал контракт с Министерством обороны РФ. Сейчас он уже находится на фронте.
Градоначальник пообщался с семьей Михаила. Старшие дети, Виктория и Виталий, учатся в средней школе, а младшая, Маргарита, ходит в детский сад. Семейство бойца получает все полагающиеся меры социальной поддержки.
— Сегодня в Марьяновском районе навестил семью участника СВО Михаила Викторовича Никонова, который ушел на фронт совсем недавно — 9 марта этого года. Дома Михаила ждет супруга Алеся и трое детей — Виктория, Виталий и Маргарита. Все положенные социальные меры поддержки семья получает, — рассказал Виталий Хоценко в телеграм-канале.
Отметим, сейчас в регионе действует 27 мер поддержки для участников СВО и их семей.