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Два депутата маслихата Алматы досрочно сложили полномочия

Депутаты маслихата Алматы от Народной партии Казахстана Владимир Власов и Назерке Мундаханова досрочно прекратили свои полномочия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Председатель Алматинского городского филиала партии НПК Нурсултан Шоканов поблагодарил депутатов за проделанную работу и пожелал им успехов.

— Власов Владимир Валерьевич и Мундаханова Назерке Еркиновна останутся в нашем партийном резерве и продолжат активно участвовать в деятельности нашей партии. Назерке Еркиновна продолжит дальше свою работу в градостроительном совете, улучшая и преобразуя архитектурный облик города, — сказал он.

Он отметил, что в партии есть 36 кандидатов в депутаты маслихата.

— По итогам выборов депутатов маслихатов в марте 2023 года мы обозначили, что ротации депутатов фракции НПК будут проходить на системной основе с какой-то периодичностью. Мы сейчас определили, что это будет год. Смена лиц на постах депутатов обеспечит постоянный приток новых идеи, перспективных подходов, придаст новый импульс к решению систем городских вопросов, — отметил глава филиала партии.

Нурсултан Шоканов добавил, что партия имеет достаточно эффективную скамейку запасных, все они являются профессионалами своего дела.

— На днях мы проведем заседание партийного бюро, где выберем следующих двух депутатов на предстоящий период. Уверен, что новые депутаты тоже достойно продолжат взятый с начала VIII созыва темп в решении накопившихся вопросов, — заключил он.

Решение о досрочном прекращении полномочий двух депутатов было принято в ходе XV сессии маслихата Алматы большинством голосов присутствовавших депутатов.