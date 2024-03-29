Два депутата маслихата Алматы досрочно сложили полномочия

— По итогам выборов депутатов маслихатов в марте 2023 года мы обозначили, что ротации депутатов фракции НПК будут проходить на системной основе с какой-то периодичностью. Мы сейчас определили, что это будет год. Смена лиц на постах депутатов обеспечит постоянный приток новых идеи, перспективных подходов, придаст новый импульс к решению систем городских вопросов, — отметил глава филиала партии.