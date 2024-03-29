Два депутата маслихата Алматы досрочно сложили полномочия

Председатель Алматинского городского филиала партии НПК Нурсултан Шоканов поблагодарил депутатов за проделанную работу и пожелал им успехов.
— Власов Владимир Валерьевич и Мундаханова Назерке Еркиновна останутся в нашем партийном резерве и продолжат активно участвовать в деятельности нашей партии. Назерке Еркиновна продолжит дальше свою работу в градостроительном совете, улучшая и преобразуя архитектурный облик города, — сказал он.
Он отметил, что в партии есть 36 кандидатов в депутаты маслихата.
— По итогам выборов депутатов маслихатов в марте 2023 года мы обозначили, что ротации депутатов фракции НПК будут проходить на системной основе с какой-то периодичностью. Мы сейчас определили, что это будет год. Смена лиц на постах депутатов обеспечит постоянный приток новых идеи, перспективных подходов, придаст новый импульс к решению систем городских вопросов, — отметил глава филиала партии.
Нурсултан Шоканов добавил, что партия имеет достаточно эффективную скамейку запасных, все они являются профессионалами своего дела.
— На днях мы проведем заседание партийного бюро, где выберем следующих двух депутатов на предстоящий период. Уверен, что новые депутаты тоже достойно продолжат взятый с начала VIII созыва темп в решении накопившихся вопросов, — заключил он.
Решение о досрочном прекращении полномочий двух депутатов было принято в ходе XV сессии маслихата Алматы большинством голосов присутствовавших депутатов.