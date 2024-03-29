Губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Татьяной Гензе

Волгоградские общественники, профессиональные сообщества принимают активное участие в формировании и реализации различных инициатив. В составе Общественной палаты работают 12 комиссий по ряду ключевых направлений и профильные рабочие группы. Также Общественная палата Волгоградской области участвовала в формировании 27 общественных советов, созданных при органах исполнительной власти региона.