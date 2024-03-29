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Губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Татьяной Гензе

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров 29 марта встретился с Татьяной Гензе, председателем Общественной палаты Волгоградской области, руководителем облсовпрофа.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Как сообщает пресс-служба областной администрации, в ходе рабочей встречи обсуждались вопросы реализации проектов развития региона и нацпроектов на территории области.

Волгоградские общественники, профессиональные сообщества принимают активное участие в формировании и реализации различных инициатив. В составе Общественной палаты работают 12 комиссий по ряду ключевых направлений и профильные рабочие группы. Также Общественная палата Волгоградской области участвовала в формировании 27 общественных советов, созданных при органах исполнительной власти региона.

Отметим, существенен и вклад Общественной палаты в обеспечение на высоком уровне контроля в дни голосования в марте 2024 года, подготовку почти 3 тысяч наблюдателей, функционирование регионального центра общественного наблюдения.

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