«Майя, здесь тебя не ждут!»: в Гагаузии кортеж президента встречали протестующие

По мнению Гуцул, цель этих атак — не просто унизить её лично, а поставить под сомнение право гагаузского народа самостоятельно решать свою судьбу и избирать руководство автономии без оглядки на Кишинев. Башкан подчеркнула, что если потребуется, представители автономии обратятся в Европейский суд по правам человека.