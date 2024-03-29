«Майя, здесь тебя не ждут!»: в Гагаузии кортеж президента встречали протестующие

КОМРАТ, 29 мар — Sputnik. В Конгазе местные жители вышли на протест против президента Майи Санду, визит которой в Гагаузию намечен на 29 марта. Уточняется, что президент примет участие в церемонии открытия высоковольтной линии электропередачи Вулкэнешты-Кишинев.
Протестующие расположились вдоль обочины трассы, скандируя «Долой Майю Санду!», «Гагаузия — наша, Майя — чужая!». В селе Конгаз на акцию протеста вышло несколько сотен человек. Люди говорят, что президенту «в Гагаузии не рады».
На место акции прибыло несколько экипажей полиции.
«Пусть Майя Санду сядет за стол переговоров с нашим башканом», — говорят люди в гагаузском Конгазе, которые собрались на встречу с президентом Молдовы.
«Мы хотели бы спросить у Санду: “Что мы ей такого сделали, что она делает нам такие пакости?”, — говорит одна из протестующих.
Позже стало известно, что Майя Санду изменила свой маршрут следования по автономии, и ее кортеж воспользовался другой дорогой.
Ранее башкан Гагаузии Евгения Гуцул потребовала публичных извинений от президента Молдовы Майи Санду за постоянные «оскорбления» и «беспочвенные обвинения» в отношении первых лиц автономии.
«Сегодня мною был подано предварительное заявление отношении гражданки Санду о защите чести и достоинства. Требуем публичных извинений и опровержения. Равенство всех граждан перед законом — это базовый принцип правового государства. В демократическом обществе никому не дозволено (даже президенту!) оскорблять и очернять и репутацию другого гражданина», — написала Гуцул в соцсетях.
По мнению Гуцул, цель этих атак — не просто унизить её лично, а поставить под сомнение право гагаузского народа самостоятельно решать свою судьбу и избирать руководство автономии без оглядки на Кишинев. Башкан подчеркнула, что если потребуется, представители автономии обратятся в Европейский суд по правам человека.