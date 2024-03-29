Бельский: выборы губернатора Петербурга будут трехдневными

«Будет, насколько я понимаю, трехдневное голосование — 6,7 и 8 [сентября]. Я думаю, что скорее всего, эту систему ЦИК вообще возьмет за основу, потому что она показала свою эффективность и, самое главное, удобство для людей», — сказал глава парламента.
В последних числах мая или в первых числах июня Законодательное собрание примет решение о выборах губернатора, добавил спикер.
«После этого должны будут кандидаты, те, которые хотят стать кандидатами в губернаторы, пройти муниципальный фильтр — собрать минимум 10% голосов муниципальных депутатов».
Бельский добавил, что электронного голосования на грядущих выборах не будет. По его мнению, пока Петербург к этому не готов.