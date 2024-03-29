Виталий Хоценко дал старт новому животноводческому комплексу в Марьяновском районе Омской области

Объем инвестиций в реализацию проекта акционерного общества «Племенной конный завод “Омский” оценивается более чем в 2 миллиарда рублей. Предполагается, что на территории комплекса возможно будет сформировать дойное стадо в 1,8 тысячи голов.
Примечательно, что новые мощности созданы всего за год с привлечение государственной поддержки на уровне региона в 400 миллионов рублей в рамках специализированной программы по созданию объектов инженерной инфраструктуры и восстановлению транспортной инфраструктуры. Предприятие способно производить порядка 16,2 тысячи тонн молока в год, имея в арсенале передовое высокотехнологичное оборудование, включая, например, дольную установку типа «Карусель» на 60 мест.
«Год назад, в апреле, мы дали старт строительству этого животноводческого комплекса. Сегодня приехали вас поздравить с вводом новой современной молочной фермы. Все обещания и взятые обязательства исполнены в срок. Регион получил новую современную молочную ферму на 1800 голов коров», — обратился Виталий Хоценко к представителям предприятия, назвав молочное скотоводство одной из наиболее приоритетных отраслей сельского хозяйства в регионе.
Как отметил глава региона, завод выделяется среди «коллег» из Сибирского Федерального округа как единственный, обладающий статусом племенного, где успешно разводят высококлассных скакунов русской, орловской рысистой и русской тяжеловозной пород. Кроме того, «Племенной конный завод “Омский” входит в число крупнейших сельхозпроизводителей “родного” Марьяновского района.
«Из года в год у нас сохраняется положительная динамика по продуктивности коров в сельхозорганизациях. В прошлом году она увеличилась на 3% и составила 5,6 тыс. кг молока на фуражную корову. В “Омском”, который по этому показателю входит в четверку лучших сельхозорганизаций региона, и того выше — 8,5 тыс. кг молока на одну фуражную корову. Во многом это результат грамотной организации кормления животных, создания комфортных условий их содержания», — пояснил Виталий Хоценко.
Губернатор выразил уверенность, что с вводом нового животноводческого комплекса на предприятии придут к новым рекордам производительности, гарантировав дальнейшую поддержку аграриям, делающим важное дело в интересах развития региона. В свою очередь, на предприятии заявили о намерении продолжить расширение с увеличением поголовья скота до 2,6 тысячи голов, что позволит увеличить объемы производства молока до 24 тысяч тонн.