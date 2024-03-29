Виталий Хоценко дал старт новому животноводческому комплексу в Марьяновском районе Омской области

«Из года в год у нас сохраняется положительная динамика по продуктивности коров в сельхозорганизациях. В прошлом году она увеличилась на 3% и составила 5,6 тыс. кг молока на фуражную корову. В “Омском”, который по этому показателю входит в четверку лучших сельхозорганизаций региона, и того выше — 8,5 тыс. кг молока на одну фуражную корову. Во многом это результат грамотной организации кормления животных, создания комфортных условий их содержания», — пояснил Виталий Хоценко.