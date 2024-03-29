Челябинский депутат Госдумы Колесников попал на украинский сайт «Миротворец»

Колесников находится в зоне СВО с осени 2022 года. Он ушел на фронт сразу после того, как в России объявили частичную мобилизацию. Он стал одним из немногих депутатов Госдумы, которым разрешили остаться на СВО после истечения срока первоначального контракта и дали под командование батальон, продлив контракт до конца 2024 года. В январе к нему присоединилась супруга, депутат заксобрания Челябинской области Лена Колесникова — она подписала контракт с Минобороны в статусе добровольца.