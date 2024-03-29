Челябинский депутат Госдумы Колесников попал на украинский сайт «Миротворец»

Олег Колесников отнесся к новому статусу равнодушно.
Теперь Колесников указан как «военный преступник и боевик НВФ, причастный к покушению на суверенитет и территориальную целостность Украины». По данным «Миротоворца», сейчас он участвует в СВО в звании майора. Также в его учетной записи на сайте есть незаполненная графа «Дата ликвидации».
«Не удивлен. Отношусь к этому более чем спокойно», — заявил Колесников в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Колесников находится в зоне СВО с осени 2022 года. Он ушел на фронт сразу после того, как в России объявили частичную мобилизацию. Он стал одним из немногих депутатов Госдумы, которым разрешили остаться на СВО после истечения срока первоначального контракта и дали под командование батальон, продлив контракт до конца 2024 года. В январе к нему присоединилась супруга, депутат заксобрания Челябинской области Лена Колесникова — она подписала контракт с Минобороны в статусе добровольца.