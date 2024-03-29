Лукашенко освободил от должностей Сергеенко, Костевич и Барсукова

В телеграм-канале обратили внимание, что на том же основании от должностей были освобождены Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, а также помощник президента Беларуси — инспектор по Минску Александр Барсуков. На озвученном основании от должностей освободили директора Национального центра законодательства и правовых исследований Вадима Ипатова и ректора Академии управления при президенте Беларуси Вячеслава Даниловича.