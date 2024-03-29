Лукашенко освободил от должностей Сергеенко, Костевич и Барсукова

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 29 марта, принял ряд кадровых решений, информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Сообщается, что глава государства подписал указы, согласно которым ряд должностных лиц были освобождены от должностей. Говорится, что, согласно со статьей 84 Конституции Игорь Сергеенко был освобожден от должности главы Администрации президента по причине перехода на выборную должность служащего.
В телеграм-канале обратили внимание, что на том же основании от должностей были освобождены Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, а также помощник президента Беларуси — инспектор по Минску Александр Барсуков. На озвученном основании от должностей освободили директора Национального центра законодательства и правовых исследований Вадима Ипатова и ректора Академии управления при президенте Беларуси Вячеслава Даниловича.
Кроме того, сказано, что, согласно статье 84 Конституции генерал-майор Геннадий Лепешко был освобожден от должности начальника учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь». Также сказано, что от должности начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области освободили генерала-майора юстиции Андрея Лиса.
В телеграм-канале добавили, что согласно пункту 10 статьи 84 Конституции Беларуси Николай Маратаев был освобожден от должности заместителя председателя и судьи Гомельского областного суда. Причиной указано переизбрание на другую должность. Уточняется, что Маратаев был исключен из состава президиума Гомельского областного суда.
Напомним, что экс-глава Администрации президента Игорь Сергеенко избран председателем Палаты представителей.