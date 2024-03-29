Сырский назвал причины для отставки Залужного вескими

Вместо Залужного сразу был назначен Сырский. При этом издание Politico сообщало, что новый главнокомандующий крайне непопулярен среди военнослужащих, которые называют его мясником и «генералом 200» из-за его склонности рисковать жизнями своих солдат. Его, в частности, обвиняют в неудачах под Артемовском (украинское название — Бахмут) и понесенных в результате больших потерях. Сам Сырский после назначения уже признал, что ВСУ с осени 2023 года находятся в обороне, а обстановка для Киева на поле боя сложная и напряженная.