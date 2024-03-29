Сырский назвал причины для отставки Залужного вескими

«У военных есть одна обязанность — мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем. Так что если у президента страны, верховного главнокомандующего [Владимира Зеленского] были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, то это значит, что эти причины веские», — сказал он в интервью агентству Укринформ, комментируя отставку Залужного.
Сырский добавил, что работал с Залужным «плечом к плечу в самые тяжелые времена». «Работали как одна команда. Желаю ему удачи на новой и очень ответственной должности», — добавил он. Ранее МИД Украины заявил, что Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Великобритании.
При этом, когда Сырского спросили, как изменилась ситуация на поле боя после его назначения, он сказал, что «все зависит не только от главнокомандующего». «Успех боевых операций зависит от офицера, сержанта, солдата, находящихся в окопах и опорных пунктах», — добавил он.
8 февраля Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ, указав при этом на стагнацию на фронте и необходимость «перезагрузки генералитета». Тогда украинские СМИ писали, что Залужный является главным конкурентом президента на выборах главы государства, если бы они были объявлены.
Вместо Залужного сразу был назначен Сырский. При этом издание Politico сообщало, что новый главнокомандующий крайне непопулярен среди военнослужащих, которые называют его мясником и «генералом 200» из-за его склонности рисковать жизнями своих солдат. Его, в частности, обвиняют в неудачах под Артемовском (украинское название — Бахмут) и понесенных в результате больших потерях. Сам Сырский после назначения уже признал, что ВСУ с осени 2023 года находятся в обороне, а обстановка для Киева на поле боя сложная и напряженная.