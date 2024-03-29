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Крутой анонсировал встречу Лукашенко с учеными Беларуси и России

Белорусские власти уделяют повышенное внимание развитие практической науки, которая поможет сохранить технологический суверенитет.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Президент Александр Лукашенко в ближайшие месяцы встретится с учеными Беларуси и России, сказал посол Беларуси Дмитрий Крутой в ходе экспертно-медийного форума Союзного государства.

По его словам, Лукашенко после подписания документов на Высшем госсовете Союзного государства, чтобы «не потерять дух и смысл документа попросил организовать ему встречу с научной общественностью Курчатовского института, российскими учеными, если РАН посчитает нужным, и белорусскими учеными».

Белорусский дипломат пояснил, что глава государства хотел бы лично услышать от ученых о существующих проблемах и сразу принять решения, чтобы поддержать те направления, которые являются критическими.

Крутой уточнил, что подготовкой встречи занимается белорусское посольство вместе с Постоянным Комитетом Союзного государства при участии правительств двух стран.

«Думаю в ближайшие месяцы (пока сложно назвать даты), такой серьезный разговор состоится», — заверил белорусский посол.

По его мнению, встреча белорусского президента с учеными важная для практической реализации, которые есть у двух стран в рамках Союзного государства.

При этом дипломат напомнил, что в республике уже реализованы такие важнейшие проекты, как Белорусская атомная станция и отправка в космос первого белорусского космонавта в суверенной истории.

Крутой назвал приоритетом из приоритетов сотрудничество в микроэлектронике и радиоэлектронике, некоторые проекты в этих сферах реализуются в ускоренном порядке с опережением на год-два.

«На совещании в Санкт-Петербурге президент России справедливо пожурил белорусов, что мы слабо участвуем в двух направлениях — это судостроение и гражданское авиастроение и пригласил поучаствовать в научных проектах освоения Арктики», — напомнил он.