Крутой анонсировал встречу Лукашенко с учеными Беларуси и России

По его словам, Лукашенко после подписания документов на Высшем госсовете Союзного государства, чтобы «не потерять дух и смысл документа попросил организовать ему встречу с научной общественностью Курчатовского института, российскими учеными, если РАН посчитает нужным, и белорусскими учеными».