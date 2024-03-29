Мезенцев: премия молодым ученым составит 3 миллиона российских рублей

МИНСК, 29 мар — Sputnik. В этом году была учреждена премия молодых ученых Союзного государства, сказал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в ходе экспертно-медийного форума.
«Главы государств России и Беларуси приняли четкое однозначное решение — размер премии три миллиона рублей (около 32,5 тысячи долларов — Sputnik). Первый раз она будет вручаться накануне 25-летия союзного договора — накануне 8 декабря этого года», — уточнил госсекретарь.
По его словам, молодые ученые двух стран, принимавшие участие в Форуме инженерных вузов Союзного государства, обратились с просьбой сделать как можно больше премий, чтобы продемонстрировать внимание со стороны государства к молодым исследователям.
Мезенцев заверил, что в этом году может быть выдано 10 премий молодым ученым, если количество и качество заявок будет соответствовать критериям премии Союзного государства.
При этом он обратил особое внимание, что молодые ученые будут получать премию Союзного государства ежегодно, в отличие от «взрослых» ученые, которые получают ее раз в два года.
«Это особый знак — привлечение молодых исследователей в сферу науки, высоких технологий», — пояснил государственный секретарь Союзного государства.
Форум «Союзное государство. Научный прорыв» приурочен ко Дню единения народов Беларуси и России, отмечаемому 2 апреля. Его цели — укрепление научно-технического и инновационного сотрудничества, определение ключевых направлений взаимодействия, создание необходимых условий для совместной работы ученых и молодых исследователей, развитие единого образовательного пространства и реализация совместных проектов в области высшего технического образования.
Sputnik Беларусь ведет прямую трансляцию мероприятия.