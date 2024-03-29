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Мингеологии возглавило «антикоррупционный рейтинг», агентство кинематографии и инспекция водного хозяйства замыкают список

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Агентство по противодействию коррупции оценило эффективность деятельности 95 госорганов по борьбе с коррупцией. В рейтинге лидирует Министерство горнодобывающей промышленности и геологии, на втором месте — Центральный банк, на третьем — АО «Узкимёсаноат», сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Последние два места разделили Агентство кинематографии при Министерстве культуры и Инспекция по контролю за безопасностью объектов водного хозяйства и водопользованием при Министерстве водного хозяйства, набравшие по 5 баллов «эффективности» из 100.

Рейтинг составлен по данным 2023 года, эффективность антикоррупционной деятельности оценивалась по шкале от 0 до 100 баллов. Все организации разделены на три категории — деятельность 42 организаций была «хорошей» — (81−100 баллов). 38 организаций действовали «удовлетворительно» — (55−80 баллов). Деятельность 15 организаций оценена, как «неудовлетворительная»- (ниже 55 баллов).

Организациям из «неудовлетворительной» части рейтинга предложено разработать меры по повышению антикоррупционной эффективности, а его лидерам — поделиться положительным опытом.

Напомним, что недавно Агентство по противодействию коррупции выявило нарушения установленного порядка государственных закупок.