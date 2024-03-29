Мингеологии возглавило «антикоррупционный рейтинг», агентство кинематографии и инспекция водного хозяйства замыкают список

Рейтинг составлен по данным 2023 года, эффективность антикоррупционной деятельности оценивалась по шкале от 0 до 100 баллов. Все организации разделены на три категории — деятельность 42 организаций была «хорошей» — (81−100 баллов). 38 организаций действовали «удовлетворительно» — (55−80 баллов). Деятельность 15 организаций оценена, как «неудовлетворительная»- (ниже 55 баллов).