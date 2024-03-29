ИТОГИ ГОДА: как изменилась Омская область при губернаторе Виталии Хоценко

И аналитики, и местные элиты, и население отмечают, что с самого начала вся деятельность Виталия Хоценко строилась по принципу «сказано — сделано», без популизма. В частности, заявленная в ходе избирательной кампании программа поддержки инициатив жителей «Решают люди» получила свое практическое воплощение и путевку в жизнь. Как и обещал губернатор, на реализацию проектов благоустройства был выделен 1 млрд рублей. Таким образом, объем финансирования инициативных проектов граждан увеличен более чем в 10 раз. Реальные улучшения среды проживания почувствуют люди даже в самой глубинке, выбравшие эти проекты.