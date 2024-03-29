ИТОГИ ГОДА: как изменилась Омская область при губернаторе Виталии Хоценко

Первый неоценимый опыт управления территорией регионального значения Виталий Хоценко получил в Донбассе, где занимал должность председателя правительства ДНР. Будущий омский губернатор координировал процессы восстановления Республики и дальнейшей ее интеграции в Россию в самый сложный момент — после начала специальной военной операции. Проявив себя в этой должности крайне достойно и полностью оправдав возложенное на него доверие, Виталий Хоценко получил новое назначение на другую территорию, требующую особого внимания — в Омскую область.
Задачи нового губернатора Омской области
С назначением Виталия Хоценко перед регионом была поставлена задача обеспечить бесперебойную работу омского оборонно-промышленного комплекса. А это кадры, их целенаправленная подготовка, тесное взаимодействие оборонных предприятий с вузами и колледжами. Во многом это объясняет решение президента поставить во главе Омской области именно Виталия Хоценко, получившего неоценимый опыт работы в Донбассе. В Омской области он стал главой региона, который, по сути, является тылом и стратегически важным для фронта форпостом.
С приходом в Омскую область Виталий Хоценко в первую очередь мобилизовал все имеющиеся ресурсы на привлечение специалистов в ОПК. Так, при нем запущен процесс создания первой в регионе Передовой инженерной школы по направлению станкостроения, Учебного дизайн-центра проектирования электронной компонентной базы, ориентированных на подготовку профильных специалистов для индустриальных партнеров омского политеха. Отметим, что в ОмГТУ действуют базовые кафедры практически всех ведущих оборонно-промышленных предприятий. Также получили развитие другие образовательные площадки по подготовке кадров, а предприятиям компенсируются затраты на их обучение.
Помощь губернатора Омской области участникам СВО
Виталий Хоценко как руководитель, который работал в фактически военной среде, как никто другой понимает важность внимания к участникам СВО, помощи их семьям и жителям новых российских регионов. Глава региона сумел и здесь мобилизовать ресурсы общества, бизнеса, предприятий и организаций: гуманитарные конвои из Омской области в ДНР, ЛНР, Белгородскую область с помощью фронту и вновь обретенным регионам стали отправляться практически каждую неделю.
В свою очередь социальная и материальная поддержка ветеранов и участников СВО, их близких в Омской области была поднята на самый высокий уровень. Кроме того, ни одна поездка главы Омской области в муниципальные районы не обходится без непосредственного общения с семьями защитников Отечества.
Лоббистский потенциал омского губернатора на федеральном уровне
Несомненным успехом первого года работы нового губернатора можно назвать, с одной стороны, сохранение личных контактов на федеральном уровне и использование их в интересах региона, а с другой — активное подключение к региональной повестке ресурсов и влияния конструктивных сил местной политической и деловой элиты, готовых к совместной работе.
За год работы очевидно ясно, что Виталий Хоценко успешно привлекает внимание федерального центра к вопросам социально-экономического развития Омской области, о чем свидетельствуют регулярные визиты в регион вице-премьеров, федеральных министров и их заместителей, руководителей государственных корпораций и крупных холдингов.
Важным элементом поддержки нового губернатора и региона стало личное доверие президента России. Неоднократные очные встречи, а также контакты с главой государства на разных знаковых площадках и положительные оценки свидетельствуют об очевидном расположении к молодому руководителю региона и его инициативам. Президент РФ видит в Виталии Хоценко перспективного политика, способного к нестандартным решениям, умеющего быть рядом людьми и слышать их, быстро принимать решения.
Сказано — сделано: первые достижения Виталия Хоценко на посту омского губернатора
И аналитики, и местные элиты, и население отмечают, что с самого начала вся деятельность Виталия Хоценко строилась по принципу «сказано — сделано», без популизма. В частности, заявленная в ходе избирательной кампании программа поддержки инициатив жителей «Решают люди» получила свое практическое воплощение и путевку в жизнь. Как и обещал губернатор, на реализацию проектов благоустройства был выделен 1 млрд рублей. Таким образом, объем финансирования инициативных проектов граждан увеличен более чем в 10 раз. Реальные улучшения среды проживания почувствуют люди даже в самой глубинке, выбравшие эти проекты.
Необходимо отметить, что именно при Виталии Хоценко сдвинулись с «мертвой точки» такие, казалось бы, навсегда застывшие во времени и неосуществимые инфраструктурные проекты, как аэропорт Омск-Федоровка. Сейчас этот проект уже, по сути, вступил в фазу практической реализации: определены партнеры-инвесторы, согласованы с федеральными структурами его параметры, состоялся конкурс на лучшую концепцию аэропортового комплекса.
В день первой годовщины деятельности Виталия Хоценко на посту руководителя Омской области будут подведены итоги публичного голосования омичей, которые выбирают представленные на выбор дизайн-проекты будущего аэровокзального комплекса воздушной гавани, разработанные ведущими архитектурными бюро страны. Отметим, что голосование проводилось в телеграм-канале главы региона, и омичи уже понимают, что с их мнением считаются и решение будет принято с учетом этого, как это уже было неоднократно. Аналогично активно жители голосовали за присвоение Омску звания Молодежной столицы страны и вывели регион в финал, уступив лишь многократно превосходящим по численности населения городам.
«Омская область: перезагрузка»
Практически все инициативы Виталия Хоценко, включая первый региональный кадровый управленческий конкурс, тоже получают широкий отклик и горячую поддержку. Губернатор аккуратно работает с местными кадрами, но при этом привлекает новых специалистов, обеспечивая социальные лифты для одаренных, целеустремленных управленцев, как и он сам, которые хотят работать во благо и процветание региона. При этом принцип обновления управленческой команды основан на открытости и прозрачности.
Вдохновившись конкурсом «Лидеры России» и заручившись поддержкой президента, Виталий Хоценко инициировал проведение регионального кадрового конкурса управленцев «Омская область: ПРОдвижение». По его итогам определены 50 победителей, которым выданы гранты по 1 млн рублей на обучение, кто-то из них пополнит команду губернатора, финалистов включат в кадровый резерв.
По определению самого Виталия Хоценко первый год управления регионом стал основой для тотальной перезагрузки Омской области. Вникнув в структуру и специфику социально-экономической ситуации на вверенной ему территории, руководитель региона сформулировал четыре важнейших приоритета, которые теперь служат главным ориентиром в деятельности для него и всей управленческой команды. Это развитие исторически сильных омской промышленности и сельского хозяйства, а также потенциальные точки роста — логистика и комфортная среда для жизни.
Один из ключевых параметров развития региона, определяющий устойчивость его экономики, социальную стабильность, фундамент для развития — доходы бюджета и населения, инвестиционная активность, строительство, транспортная и логистическая деятельность.
Цифры говорят за себя
В 2023 году в Омской области, несмотря на санкции, удалось сохранить высокий объем инвестиций в экономику региона — 208 млрд рублей. Виталий Хоценко изменил сам подход к предоставлению мер господдержки инвестиционным проектам. Теперь под руководством губернатора именно Инвестиционный комитет Омской области занимается не только мониторингом инвестиционных инициатив и разрешением возникающих в процессе их реализации проблем, но и определяет комплекс мер поддержки для успешного запуска проекта, а также обеспечивает его сопровождение на всех этапах. Это позволило оптимизировать инвестиционный процесс и значительно ускорить его.
В 2023 году в Омске открылись сразу две гостиницы уровня «четыре звезды», которые стали не только новыми точками развития туристического потенциала региона, но и современными архитектурными доминантами мегаполиса.
В марте 2024 года в Омске состоялся запуск нового высокотехнологичного завода колбасных изделий и полуфабрикатов. Событий такого масштаба в сфере пищевой промышленности в Омской области не наблюдалось более десятка лет. В создание нового производства крупнейшим в регионе предприятием мясопереработки вложено 800 млн рублей инвестиций. Сейчас кабинет министров Виталия Хоценко в рабочем порядке обсуждает с аграрной группой компаний «Руском» новые, еще более масштабные проекты и планы, которые будут осуществлены в АПК Омской области в ближайшее время.
Важным и одним из самых масштабных инвестиционных проектов в сфере строительства и модернизации транспортной и логистической инфраструктуры является проект по созданию логопарка «Солнечный» инвестиционной емкостью свыше 20 млрд рублей. В Омске идет активное строительство многофункциональных распределительных центров для крупных торговых сетей и логистических операторов. Глава региона лично курирует проект.
В конце 2023 года введен в эксплуатацию первый объект омского логистического парка, второй объект для крупных якорных арендаторов в настоящее время уже оснащается оборудованием. По итогам переговоров Виталия Хоценко с управляющими партнерами группы компаний ПФО площадь распределительных центров в составе логопарка превысит первоначальные планы минимум в полтора раза, а количество созданных рабочих мест составит более 7 тысяч.
Реализация каждого подобного проекта в реальном секторе экономики влечет за собой не только появление дополнительных рабочих мест, но и дает импульс развитию смежных отраслей, малым предприятиям. По итогам 2023 года в Омской области налоговые поступления от малого и среднего предпринимательства составили 26,3 млрд рублей. Это на 3,7 млрд рублей, или 16,5%, больше, чем годом ранее.
Знаковые стройки в Омской области по нацпроектам президента
Уже очевидно, что появление нового руководителя региона значительно ускорило процессы завершения ключевых строек в Омске и области, включая объекты, которые возводятся в рамках национальных проектов, инициированных президентом РФ.
Так, в рекордные сроки, с марта по декабрь 2023 года, построен новый крытый плавательный бассейн в Омске. Объект возведен по федеральной программе «Спорт — норма жизни» президентского национального проекта «Демография». Это первое крупное спортивное сооружение в большом густонаселенном микрорайоне города-миллионника, где до сих пор не было ни одного бассейна.
Дан старт строительству детского инфекционного стационара на 300 коек в Омске, вопрос необходимости создания которого неоднократно поднимался в прежние годы, но проект вошел в стадию практической реализации по инициативе Виталия Хоценко, сумевшего убедить федеральный центр в его приоритетности для региона и доверившего возведение объекта военным строителям.
Особое внимание и личный контроль Виталия Хоценко позволили ускорить процесс строительства социально значимых объектов, работы на которых тянулись несколько лет. В результате завершено возведение трех общеобразовательных школ — в Омске и рабочих поселках Черлак и Горьковское, а также введены в эксплуатацию два детских сада.
За первый год руководства Виталия Хоценко введено в строй рекордное для региона число быстровозводимых учреждений первичного звена здравоохранения в селах — 82 фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулаторий.