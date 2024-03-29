Переговоры с Киевом, вето в ООН и Пугачева как иноагент. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
График президента
Президент России Владимир Путин работает в Ново-Огареве. В середине дня ожидается оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
О возможности переговоров Украины и РФ
Заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о возможности переговоров Киева и Москвы на некоем саммите «абсолютно противоречит кодифицированному запрету для президента Украины вести переговоры с Россией».
«Для нас не могут приемлемы правила, которым мы должны следовать и которые будут кем-то еще выработаны».
О безопасности на Олимпиаде в Париже
У России нет «никаких возможностей» защищать спортсменов во Франции, спецслужбы которой рекомендовали отменить церемонию открытия из-за террористической опасности.
«По правилам МОК, страна, которая проводит Олимпиаду, — она ответственна за обеспечение безопасности».
Организация безопасности участников Игр — «сложный участок работы», России, которая проводила Зимнюю олимпиаду в Сочи, это хорошо известно. «Сочинская олимпиада, по признанию руководства МОК, была одной из лучших».
О вето по санкциям против КНДР
Россия осознанно наложила в Совете Безопасности ООН вето на продление работы группы экспертов по санкциям в отношении КНДР: «Такая позиция больше соответствует нашим интересам».
«Мы не согласны с теми модальностями, которые были оформлены [группой экспертов ООН]».
Об обнаружении беспилотника на территории Румынии
«Нам ничего неизвестно об этом».
«Ничего об этом не слышал. Не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет».