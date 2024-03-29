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Переговоры с Киевом, вето в ООН и Пугачева как иноагент. Темы брифинга Пескова

Возможность переговоров России и Украины, вето Москвы по санкциям против КНДР и возможность признания Аллы Пугачевой иностранным агентом стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

График президента

Президент России Владимир Путин работает в Ново-Огареве. В середине дня ожидается оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

О возможности переговоров Украины и РФ

Заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о возможности переговоров Киева и Москвы на некоем саммите «абсолютно противоречит кодифицированному запрету для президента Украины вести переговоры с Россией».

«Для нас не могут приемлемы правила, которым мы должны следовать и которые будут кем-то еще выработаны».

О безопасности на Олимпиаде в Париже

У России нет «никаких возможностей» защищать спортсменов во Франции, спецслужбы которой рекомендовали отменить церемонию открытия из-за террористической опасности.

«По правилам МОК, страна, которая проводит Олимпиаду, — она ответственна за обеспечение безопасности».

Организация безопасности участников Игр — «сложный участок работы», России, которая проводила Зимнюю олимпиаду в Сочи, это хорошо известно. «Сочинская олимпиада, по признанию руководства МОК, была одной из лучших».

О вето по санкциям против КНДР

Россия осознанно наложила в Совете Безопасности ООН вето на продление работы группы экспертов по санкциям в отношении КНДР: «Такая позиция больше соответствует нашим интересам».

«Мы не согласны с теми модальностями, которые были оформлены [группой экспертов ООН]».

Об обнаружении беспилотника на территории Румынии

«Нам ничего неизвестно об этом».

«Ничего об этом не слышал. Не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет».

Песков Дмитрий