Глава Башкирии утвердил составы призывных комиссий республики

В указе руководителя республики утверждены основной и резервный списки составы призывной комиссии РБ, призывных комиссий городов и районов, перечень медицинских организаций, которые проведут медкомиссию при постановке на воинский учёт, призыве на военную службу или поступлении на военную службу по контракту.