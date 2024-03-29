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Глава Башкирии утвердил составы призывных комиссий республики

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о составах призывных комиссий республике. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Источник: Башинформ

В указе руководителя республики утверждены основной и резервный списки составы призывной комиссии РБ, призывных комиссий городов и районов, перечень медицинских организаций, которые проведут медкомиссию при постановке на воинский учёт, призыве на военную службу или поступлении на военную службу по контракту.