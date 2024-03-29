В указе руководителя республики утверждены основной и резервный списки составы призывной комиссии РБ, призывных комиссий городов и районов, перечень медицинских организаций, которые проведут медкомиссию при постановке на воинский учёт, призыве на военную службу или поступлении на военную службу по контракту.
Глава Башкирии утвердил составы призывных комиссий республики
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о составах призывных комиссий республике. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.