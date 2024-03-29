Социалисты потребовали прекратить нападки на членов ЦИК от оппозиции

«Партия социалистов настаивает на том, что Центральная избирательная комиссия должна оперировать в условиях полной независимости от политических влияний, обеспечивая честность и прозрачность в проведении выборов. Мы призываем правящую власть немедленно прекратить любые действия, направленные на ограничение деятельности членов ЦИК, и обеспечить им свободу и безопасность в их работе для защиты демократических принципов», — отмечается в заявлении.