Социалисты потребовали прекратить нападки на членов ЦИК от оппозиции

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) выразила возмущение в связи с давлением, которое власть оказывает на избранных от оппозиции членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении политформирования.
«Партия социалистов настаивает на том, что Центральная избирательная комиссия должна оперировать в условиях полной независимости от политических влияний, обеспечивая честность и прозрачность в проведении выборов. Мы призываем правящую власть немедленно прекратить любые действия, направленные на ограничение деятельности членов ЦИК, и обеспечить им свободу и безопасность в их работе для защиты демократических принципов», — отмечается в заявлении.
Социалисты заявляют, что режим Санду использует власть как политическую дубинку против оппозиции.
«Режим Майи Санду продолжает использовать угрозы обращения в силовые органы страны как “политическую дубинку” для подавления всех несогласных, и, в первую очередь, против ведущей оппозиционной парламентской силы — Партии социалистов Республики Молдова», — говорится в заявлении.
Социалисты потребовали прекратить преследование оппозиции, «вместо продолжающихся репрессий против оппозиции власть должна заняться выполнением своих предвыборных обещаний — повышением уровня жизни граждан, борьбой с преступностью и коррупцией, восстановлением авторитета Молдовы в глазах ее зарубежных партнеров как на Западе, так и на Востоке».