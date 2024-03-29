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Главного по молодежи в Екатеринбурге внесли в список врагов Украины

Главу управления молодежной политики Екатеринбурга Артема Николаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает «ФедералПресс».

«Служу России!» — кратко прокомментировал событие сам Николаев.

В карточке на сайте «Миротворца» указано, что Николаев проходил службу в отряде БАРС «Каскад», был старшим оператором расчета БПЛА, а также имеет звание лейтенанта и удостоверение МВД ЛНР. Его обвинили в «сознательном нарушении государственной границы».

ЕАН сообщал, что депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов оказался в базе сайта «Миротворец». Его также внесли в базу «за покушение на территориальную целостность Украины». Кроме него, в базу данных попали другие депутаты Госдумы, которые проголосовали за принятие обращения к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных республик в Донбассе.