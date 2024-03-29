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Шалабаев проверил, как Нижний Новгород приводят в порядок после зимы

Мэру бросилось в глаза большое количество расклеенной рекламы у ж/д вокзала.

Источник: Время

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил, как районы города приводят в порядок после зимы, соответствующий пост он опубликовал у себя в telegram-канале.

«Пешком вместе со своим профильным заместителем и главой Канавина прошли Стрелку, площадь Ленина, территорию Московского вокзала, улицу Советскую, — написал он. — Бросилось в глаза большое количество расклеенной рекламы, которая появляется как грибы после дождя сразу после ее уборки. Поручил руководству района не прекращать борьбу с нарушителями и регулярно очищать фасады, остановки и дорожные знаки».

Мэр подчеркнул, что ситуация по мусору на улицах с большим пешеходным трафиком лучше, чем во дворах. Специалисты в районе приступают к замене и покраске урн, также будет заменено ржавое дорожное ограждение на улице Советской рядом с подземным переходом.

«По территориям Советской улицы и Московского вокзала поручил разработать проект “Чистое небо” и проект капремонта этих мест с “захватом” улицы Литвинова, — резюмировал глава города. — На следующий районный обход запланировал проверить другие улицы Старого Канавина, Мещерское озеро и Сортировку».

ЖКХ