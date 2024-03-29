Шалабаев проверил, как Нижний Новгород приводят в порядок после зимы

Мэр подчеркнул, что ситуация по мусору на улицах с большим пешеходным трафиком лучше, чем во дворах. Специалисты в районе приступают к замене и покраске урн, также будет заменено ржавое дорожное ограждение на улице Советской рядом с подземным переходом.