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В Ростовской области начали подготовку к весеннему призыву

Подготовку к весеннему набору призывников начали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области стартовала подготовка к весеннему призыву, который начнется уже с 1 апреля и продлится до 15 июля 2024 года. Об этом по итогам инструкторско-методических сборов сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

Всего в регионе задействуют одну областную и 62 муниципальные призывные комиссии. Будет усилен контроль за медобследованием новобранцев.

— Одной из основных задач сейчас остается подготовка молодых людей по военно-учетным специальностям. Курсанты должны завершить обучение и сдать экзамен в ГИБДД до завершения призывной кампании, — говорится на сайте донского правительства.

Напомним, в 2023 году ряды Вооруженных Сил России пополнили около 9 тысяч донских призывников, большая часть из них проходят службу в частях Южного военного округа.