Подоляк рассказал, что Зеленский может убедить Трампа помогать Украине

Подоляк заявил, что для военно-промышленного комплекса (ВПК) США имеется «коммерческая выгода» от поставок на Украину вооружения.
«Это (поставки оружия и снарядов на Украину. — “Газета.Ru”) инвестиции в репутацию Америки, в ее доминирование, в ее право устанавливать глобальные правила и следить за тем, чтобы они не нарушались», — добавил Подоляк.
В марте Трамп пообещал, что в случае своей победы на предстоящих выборах президента США он разрешит украинский конфликт через переговоры. Политик заявил, что у него есть план действий, который, по его мнению, может привести к успешному урегулированию конфликта.