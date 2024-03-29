Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

В Казахстане изменили механизмы определения рыночной цены, введен контроль по трансфертному ценообразованию на товарных биржах, расширены критерии для признания участников сделки взаимосвязанными: подписан закон. Приобретение иностранного программного обеспечения и продукции электронной промышленности ограничили в рамках госзакупок на два года. Правительство утвердило Методику определения минимального размера месячной заработной платы. Имущество госучреждений в период ЧС социального характера и военного положения будут передавать правоохранительным органам и Вооруженным силам в соответствии с правилами. Обнародован Комплексный план развития Астанинской агломерации до 2028 года. Обновлен перечень пунктов пропуска через Государственную границу и стационарных постов транспортного контроля на территории РК. Букмекерские конторы и тотализаторы будут передавать органам госдоходов ряд сведений об игроках. В Казахстане реализуют пилотный проект по выдаче разрешения на проезд по территории иностранного государства отечественным перевозчикам.