Активы на 85 млрд тенге возвращают Казахстану

Кроме того, одобрено внесение в суд иска об обращении в доход государства в качестве актива необъяснимого происхождения предприятия стоимостью более 10 млрд тенге, ранее незаконно перешедшего от государства под контроль одного из субъектов Закона РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов».