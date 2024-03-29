Иск об энергоблокаде Крыма: кто и на какую сумму может претендовать

По словам Штурцева, как долго продлится процесс, пока точно не известно. «Все зависит от особенности рассмотрения соответствующего дела, где ответчиком выступает иностранный субъект, и предусмотрен как минимум шестимесячный срок на то, чтобы Украина в лице определенных органов, была уведомлена». При этом собеседник высказал предположение, что «к концу этого года вопрос должен разрешиться».