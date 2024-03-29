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Иск об энергоблокаде Крыма: кто и на какую сумму может претендовать

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости Крым. Общественная палата Крыма подала в Верховный суд иск о признании права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады полуострова со стороны Украины. Сумма иска составила свыше 3 триллионов 448 миллиардов рублей, на компенсацию морального вреда смогут претендовать все жители Крыма, которые проживали здесь в период с 2015 по 2024 годы, рассказал в комментарии журналистам председатель комиссии по мониторингу качества государственного управления, экспертизе нормативных правовых актов и иных правовых инициатив Юрий Штурцев, который представляет интересы Общественной палаты Республики Крым в суде.

Источник: РИА "Новости"

«Это иск о признании права за крымчанами на компенсацию морального вреда, причиненного в результате энергетической блокады. Он является наглядной демонстрацией того, что Российская Федерация — это правовое государство», — сказал Штурцев.

Также он прокомментировал, что иск подан во исполнение статьи № 2 Конституции РФ, которая гласит, что человек и его права являются высшей ценностью, и признание защиты, соблюдение прав человека является обязанностью государства. Общественная палата Крыма подала иск в интересах именно крымчан, которые пострадали из-за того, что государство Украина прекратило энергоснабжение полуострова.

Штурцев также напомнил, что ранее такой же иск Общественная палата подавала в интересах крымчан по водной блокаде.

Также он отметил, что Общественная палата сейчас подала этот иск, чтобы восторжествовало социальная справедливость: «мы установили факты нарушения со стороны Украины и определили, что крымчане из-за таких противоправных действий Украины имеют право возместить причиненный вред».

Ответчиками в процессе выступают: Кабинет Министров Украины, Министерство энергетики Украины и ЧАО «Национальная энергетическая компания “Укрэнерго”.

По словам Штурцева, как долго продлится процесс, пока точно не известно. «Все зависит от особенности рассмотрения соответствующего дела, где ответчиком выступает иностранный субъект, и предусмотрен как минимум шестимесячный срок на то, чтобы Украина в лице определенных органов, была уведомлена». При этом собеседник высказал предположение, что «к концу этого года вопрос должен разрешиться».

В комментарии РИА Новости Крым Штурцев уточнил, что среднестатистическая сумма, на которую может претендовать каждый крымчанин, составляет 200 тысяч рублей. Эта сумма рассчитывалась из среднестатистического количества проживающих на территории республики людей в период с 2015 по 2024 годы.

«Однако учитывая тот факт, что компенсация морального вреда не ограничена законодательством, итоговая сумма может варьироваться от каждой конкретной ситуации и решения суда», — объяснил он.

Общественная палата совместно с Госсоветом и работавшей группой защищают интересы крымчан, убежден первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс, «на практическом примере показывают, как это должно быть, и они добьются решения суда, которое необходимо для граждан, для крымчан».

«Мы продолжаем работу, которую объявляли очень давно. Это подготовка и подача исков в суды Республики Крым на установление фактов водной и энергетической блокады, и получение судебных решений о признании тех преступных действий украинского режима и тех деятелей Украины, которые совершали эти преступные дела, и естественно, (намерены — ред.) получить судебное решение на суммы иска, которые выставлены», — сказал Фикс.

В случае удовлетворения исковых требований, с Украины в пользу крымчан планируется взыскать порядка 3 триллионов 500 миллиардов рублей, добавил он. Также Фикс напомнил, что к началу 2014 года «Крым остался без копейки», потому что «Украина со всех казначейских счетов сняла все деньги»: речь о зарплатах, пенсиях и пособиях. Политик назвал украинские власти «подлецами, которые должны помнить, что они — подлецы».

По его словам, иски, поданные крымскими общественниками, подтверждают преступные действия Украины, связанные с водной и энергетической блокадой. И необходимо признать суммы иска касательно ущерба, который был причинен бюджету Республики Крым, хозяйствующим субъектам и, безусловно, гражданам, которым был нанесен моральный ущерб.

«Чтобы в будущем, если кто только задумает проводить такие преступления в отношении граждан, понимали, что безнаказанно ничего не останется, всякое преступление будет иметь свое наказание», — заключил Фикс.

Ранее сообщалось, что 11 марта Общественная палата Крыма составила иск в Верховный суд РК с требованием признать за крымчанами право на компенсацию морального вреда, который был причинен в результате энергетической блокады региона киевским режимом.

По его словам, крымчане смогут обратиться в суд за компенсацией морального вреда, понесенного в результате энергетической блокады, при этом сам факт блокады уже не нужно будет доказывать, поскольку в суде его признают общеизвестным.

4 марта арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова, сумма превышает 3 триллиона 156 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что будет сформировано два подобных иска, один — от Госсовета, второй — от Общественной палаты Крыма.

В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск о взыскании с Украины 152,6 млрд рублей ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Исковые заявления на возмещение убытков подали также более 20 крымских предприятий, понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 триллиона рублей.