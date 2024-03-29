Протест у здания МИД: оппозиция потребовала отставки министра Михаила Попшоя

«Когда мы готовили акцию, уже появились новости, что вопрос разрешился. Но в то же время больше суток наши граждане находились в подвешенном состоянии. Ничего не было предпринято, ничего не делалось, единственное, что сделали — привезли воду и яблоки. Это больше выглядит как издевательство со стороны молдавских властей, которые вроде как дружат с Европой, вроде как предпринимают шаги навстречу Европе, выполняют все просьбы, но при этом не могут незамедлительно решить проблему, которая возникла с детьми. Это не взрослые, которые могут где-то перетерпеть, понять, а это дети, которые провели ни один час автобусе», — сказала Витнянская.