Протест у здания МИД: оппозиция потребовала отставки министра Михаила Попшоя

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Возле здания МИД Молдовы оппозиционная партия «Возрождение» провела акцию протеста, потребовав отставки главы ведомства Михаила Попшоя.
Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями «Министра в отставку», «Спасите наших детей», «Уйдите в отставку, спасите Молдову».
Участники акции выразили возмущением тем, что литовские власти не пропускали транзитом детей из Молдовы.
Напомним, заслуженная артистка Молдовы, руководитель детского хора «Рапсодия» ранее сообщила, что автобус с участниками коллектива суток пытался выехать из Белоруссии, где хор выступал с концертной программой. Сначала их не пустили в Польшу, а затем на границе с Литвой автобус продержали более семи часов. По словам руководительницы хора, в отказе пограничников фигурировали фразы о том, что коллектив «Рапсодия» представляет угрозу для Литвы.
«25 граждан Молдовы, из которых 13 — дети, оставались заложниками бездействия и халатности этого министра. Отставка!», — сказал один из протестующих.
Дружба молдавских властей с Европой выглядит странной, если невозможно решить проблему, которая возникла с детьми, заявила представитель партии «Возрождение» Олеся Витнянская.
«Когда мы готовили акцию, уже появились новости, что вопрос разрешился. Но в то же время больше суток наши граждане находились в подвешенном состоянии. Ничего не было предпринято, ничего не делалось, единственное, что сделали — привезли воду и яблоки. Это больше выглядит как издевательство со стороны молдавских властей, которые вроде как дружат с Европой, вроде как предпринимают шаги навстречу Европе, выполняют все просьбы, но при этом не могут незамедлительно решить проблему, которая возникла с детьми. Это не взрослые, которые могут где-то перетерпеть, понять, а это дети, которые провели ни один час автобусе», — сказала Витнянская.