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Губернатор решает вопрос о помощи самарским военнопленным

Дмитрий Азаров занимается решением вопроса о помощи самарским бойцам, попавшим в плен.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 28 марта 2024 года, в соцсетях распространилось видео с военнослужащими из Самарской области, которые попали в плен и обратились за помощью к губернатору. Дмитрий Азаров взял вопрос о самарских военнопленных под личный контроль.

— Уважаемый Дмитрий Игоревич, пожалуйста, помогите нашим ребятам вернуться из плена. Невозможно было на это смотреть без слез, — написала жительница региона в комментариях на личной странице главы региона.

По поручению губернатора сразу же начали проверять сведения и уточнять информацию по каждому бойцу. Дмитрий Азаров лично обратился в федеральные органы власти за содействием.

— Занимаюсь решением этого вопроса, — ответил глава региона на поступившие обращения жителей с просьбой помочь самарским военнопленным.

К работе подключился также комитет семей воинов Отечества Самарской области. Губернатор связался с руководителем реготделения Екатериной Колотовкиной.

— Все службы и федеральные органы извещены. КСВО Самарской области также включается в работу. Уверена, ребята совсем скоро окажутся дома, — написала в своем телеграм-канале Колотовкина.