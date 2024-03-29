Губернатор решает вопрос о помощи самарским военнопленным

В четверг, 28 марта 2024 года, в соцсетях распространилось видео с военнослужащими из Самарской области, которые попали в плен и обратились за помощью к губернатору. Дмитрий Азаров взял вопрос о самарских военнопленных под личный контроль.
— Уважаемый Дмитрий Игоревич, пожалуйста, помогите нашим ребятам вернуться из плена. Невозможно было на это смотреть без слез, — написала жительница региона в комментариях на личной странице главы региона.
По поручению губернатора сразу же начали проверять сведения и уточнять информацию по каждому бойцу. Дмитрий Азаров лично обратился в федеральные органы власти за содействием.
— Занимаюсь решением этого вопроса, — ответил глава региона на поступившие обращения жителей с просьбой помочь самарским военнопленным.
К работе подключился также комитет семей воинов Отечества Самарской области. Губернатор связался с руководителем реготделения Екатериной Колотовкиной.
— Все службы и федеральные органы извещены. КСВО Самарской области также включается в работу. Уверена, ребята совсем скоро окажутся дома, — написала в своем телеграм-канале Колотовкина.