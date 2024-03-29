Генпрокурор поручил проверить ряд объектов в Казахстане

На совещании также было обращено внимание на профилактику таких правонарушений, как вандализм и хулиганство, совершаемых зачастую в состоянии алкогольного опьянения. Приведены примеры, когда магазины круглосуточно торгуют алкоголем, несмотря на запреты. Также глава надзорного органа дал задание прокурорам мерами координации обеспечить повышение эффективности работы комиссий по профилактике правонарушений при акимах областей. Ранее в МВД рассказали о дополнительных проверках объектов, уязвимых в террористическом отношении. Среди них — все большие торговые центры, концертные залы площадью свыше 500 квадратных метров, а также объекты образования, здравоохранения и другие места скопления людей.