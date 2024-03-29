Казаков: нижегородский центр «СТАЛЬ» был создан усилиями двух людей

Писатель, общественный деятель, политолог Александр Казаков высказался о тренировочном центре «СТАЛЬ» в Нижегородской области в ходе брифинга в преддверии церемонии вручения Национальной премии «СВОИМ». Мероприятие посетил корреспондент ИА «Время Н».
«Центр боевой подготовки “СТАЛЬ” в Нижегородской области был создан усилиями двух людей — губернатором Глебом Никитиным и Захаром Прилепиным. Они вдвоем это создали. Вечером, на вручении, у нас будут в зале инструкторы из этого центра. Потрясающие люди. Спасибо, администрация Нижегородской области, за такое отношение. Нужно помогать нашим ребятам, которые в окопах, на передовой», — отметил Казаков.
Напомним, что сегодня, 29 марта, в Нижнем Новгороде стартовал большой патриотический тур Национальной премии «СВОИМ» по городам России. Он продлится год, за этот период торжественные церемонии награждения лауреатов премии пройдут также в Казани, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Магнитогорске. В планах — более 40 городов в большинстве федеральных округов страны.
Ранее мы сообщали, что торжественную церемонию награждения лауреатов Национальной премии «СВОИМ» в Нижнем Новгороде покажут в прямом эфире. Трансляция будет организована на телеканалах «Волга», «Волга 24», а также на сайте информационного агентства «Время Н».
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