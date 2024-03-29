Казаков: нижегородский центр «СТАЛЬ» был создан усилиями двух людей

«Центр боевой подготовки “СТАЛЬ” в Нижегородской области был создан усилиями двух людей — губернатором Глебом Никитиным и Захаром Прилепиным. Они вдвоем это создали. Вечером, на вручении, у нас будут в зале инструкторы из этого центра. Потрясающие люди. Спасибо, администрация Нижегородской области, за такое отношение. Нужно помогать нашим ребятам, которые в окопах, на передовой», — отметил Казаков.