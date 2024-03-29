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Зеленский уволил посла Украины в Молдове Марка Шевченко

Украинский депутат утверждает, что новым главой посольства Украины в Молдове может стать Алексей Данилов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Республике Молдова, соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

«Уволить Шевченко Марка Александровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова», — отмечается в документе.

Причины увольнения не приводятся. Указ о назначении нового посла в Молдове пока не опубликован.

Однако депутат украинской Рады Гончаренко* заявил о назначении послом Украины в Молдове экс-секретаря СНБО Данилова, которого Зеленский уволил на днях. Гончаренко сообщил об этом на своей странице в Telegram.

Ранее Данилов был указом Зеленского уволен с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Шевченко возглавлял посольство Украины в Молдове с 2020 года.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.