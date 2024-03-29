Василий Голубев обсудил с Иреком Файзуллиным развитие донского стройкомплекса

В 2023 году в Ростовской области введено 2,96 млн кв. м жилья, что почти на 10% превышает уровень 2022 года. За два месяца нынешнего года в области введено 478,3 тыс. кв. м. Отмечалось, что у региона большой потенциал комплексного развития территорий.