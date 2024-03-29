Василий Голубев обсудил с Иреком Файзуллиным развитие донского стройкомплекса

Как сообщили в пресс-службе губернатора, обсуждались вопросы развития стройкомплекса донского региона, а также модернизации инфраструктуры и реализации проектов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
В 2023 году в Ростовской области введено 2,96 млн кв. м жилья, что почти на 10% превышает уровень 2022 года. За два месяца нынешнего года в области введено 478,3 тыс. кв. м. Отмечалось, что у региона большой потенциал комплексного развития территорий.
В Ростове-на-Дону идет строительство дороги по улице Вавилова, ведется сооружение водозаборного узла в Цимлянске и объектов водоснабжения в Аксайском районе. В 2024 году планируется благоустроить 112 общественных территорий.
Также рассматривались перспективы модернизации коммунальной инфраструктуры и реализации проектов в рамках механизмов «Инфраструктурного меню», в том числе инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов, средств Фонда национального благосостояния.