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Василий Голубев обсудил с Иреком Файзуллиным развитие донского стройкомплекса

Ростовская область, 29 марта 2024. DON24.RU. Сегодня в Москве состоялась встреча губернатора Ростовской области Василия Голубева с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным.

Источник: Don24.ru

Как сообщили в пресс-службе губернатора, обсуждались вопросы развития стройкомплекса донского региона, а также модернизации инфраструктуры и реализации проектов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В 2023 году в Ростовской области введено 2,96 млн кв. м жилья, что почти на 10% превышает уровень 2022 года. За два месяца нынешнего года в области введено 478,3 тыс. кв. м. Отмечалось, что у региона большой потенциал комплексного развития территорий.

В Ростове-на-Дону идет строительство дороги по улице Вавилова, ведется сооружение водозаборного узла в Цимлянске и объектов водоснабжения в Аксайском районе. В 2024 году планируется благоустроить 112 общественных территорий.

Также рассматривались перспективы модернизации коммунальной инфраструктуры и реализации проектов в рамках механизмов «Инфраструктурного меню», в том числе инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов, средств Фонда национального благосостояния.

строительство