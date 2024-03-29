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Посла Молдовы вызвали в российский МИД, ему заявлен протест

Посла Молдовы в России вызвали в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с решением объявить сотрудника посольства РФ persona non grata.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Посла Молдовы в России Лилиана Дария вызвали в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с решением объявить сотрудника посольства России persona non grata и запретить въезд российской делегации для участия в международной конференции, сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

«Главе молдавской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением молдавской стороны от 19 марта объявить persona поп grata сотрудника Посольства России в Кишиневе, а также запретить въезд в Молдавию российской делегации для участия в 34-й сессии Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы, которая пройдет в Кишиневе 14—17 мая», — отмечается в сообщении.

Лилиану Дарию вручена нота МИД о том, что «в качестве ответной меры на высылку сотрудника Посольства России в Кишиневе российская сторона объявляет “persona поп grata” сотрудника Посольства Молдавии в России».

«Послу Молдавии указано также на то, что официальный Кишинев намеренно злоупотребляет статусом страны-хозяйки и откровенно политизирует деятельность ФАО. Подобное самоуправство молдавских властей грубо нарушает взятое ими обязательство обеспечить равное участие всех государств-членов в этом мероприятии ООН», — также говорится в сообщении МИД РФ.