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Мезенцев: Беларусь и РФ реализовали 82 программы в рамках Союзного государства

С начала года удалось реализовать четыре новые программы, еще три скоро будут представлены.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Союзное государство за время своего существования реализовало 82 программы на общую сумму порядка 65 млрд российских рублей, сообщил госсек СГ Дмитрий Мезенцев во время открытия Международного экономического форума СНГ в Москве.

Мезенцев обратил особое внимание на то, что Союзное государство открыто к представлению новых практик, заделов и предложений.

«Мы широко реализуем формат программ Союзного государства, которые финансируются из союзного бюджета. За все эти годы реализованы 82 программы на общую сумму около 65 млрд российских рублей. В этом году реализованы четыре новые программы, на выходе еще три — в сфере космоса, микроэлектроники, электроники, автомобилестроения, промышленности, литейного дела, здравоохранения, социальной сферы», — поделился государственный секретарь.

Мезенцев рассказал, что в этом году СГ увеличило бюджет на 38%. Эти деньги будут направлены в том числе на реализацию одной из гражданских программ в сфере здравоохранения и трех программ оборонного характера.