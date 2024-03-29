Мезенцев: Беларусь и РФ реализовали 82 программы в рамках Союзного государства

«Мы широко реализуем формат программ Союзного государства, которые финансируются из союзного бюджета. За все эти годы реализованы 82 программы на общую сумму около 65 млрд российских рублей. В этом году реализованы четыре новые программы, на выходе еще три — в сфере космоса, микроэлектроники, электроники, автомобилестроения, промышленности, литейного дела, здравоохранения, социальной сферы», — поделился государственный секретарь.



Мезенцев рассказал, что в этом году СГ увеличило бюджет на 38%. Эти деньги будут направлены в том числе на реализацию одной из гражданских программ в сфере здравоохранения и трех программ оборонного характера.