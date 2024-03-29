Орбан назвал идеальный вариант для Украины

По словам главы кабмина, необходимо учитывать географическое положение Украины. Он считает, что для этой страны, как непосредственного соседа России, «самым идеальным было бы стать буферной зоной и получить гарантии безопасности». По мнению премьера, если этого не случится, то украинцы могут потерять свою страну. Он полагает, что РФ никогда не согласится на членство Украины в НАТО.