Нетаньяху разрешил главе разведки продолжить переговоры с ХАМАС

Как считают в Израиле, такая позиция говорит о том, что ХАМАС заинтересован не в переговорах, а в том, чтобы «повторять резню 7 октября снова и снова»; эти требования Тель-Авив назвал бредовыми. Израильские власти вновь пообещали продолжить операцию в секторе Газа, пока цели по освобождению заложников и уничтожению административного и военного потенциала боевиков не будут достигнуты.