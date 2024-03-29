Зеленский заявил о намерении отправить Данилова послом в Молдавию

«Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении. А конкретнее — я согласовал его кандидатуру в качестве нового посла нашего государства в Республике Молдова. Он говорил мне именно про такое видение своей дальнейшей работы на Украину», — сказал он в видеообращении, размещенном в Telegram-канале. При этом Зеленский не уточнил, выдали ли молдавские власти агреман (согласие на прием посла) на назначение Данилова на должность посла Украины в Кишиневе. В то же время на сайте президента нет указа о назначении Данилова послом.