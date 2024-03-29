Минюст включил политолога Вишневского* в реестр иноагентов

Кроме того, Минюст подчеркивает, что проект «Первый отдел**» выступал против специальной военной операции на Украине, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Проект распространял сведения, способствующие оказанию финансовой поддержки Украине и организациям, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Помимо этого, он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов и сотрудничает с лицами, включенными в реестр иноагентов.