Минюст включил политолога Вишневского* в реестр иноагентов

«Двадцать девятого марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Б. Л. Вишневский*, В. Ю. Прохоров*, а также проект “Первый отдел**”», — говорится в сообщении.
По данным Минюста, Вишневский* был респодентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, он принимал участие в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагентов и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.
Как отмечается в тексте ведомства, Прохоров* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Также он является директором фонда, включенного в реестр иноагентов, и проживает за пределами РФ.
Прохоров* известен как адвокат Владимира Кара-Мурзы*, который приговорен к 25 годам колонии за госизмену и распространение фейков про российскую армию.
Кроме того, Минюст подчеркивает, что проект «Первый отдел**» выступал против специальной военной операции на Украине, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Проект распространял сведения, способствующие оказанию финансовой поддержки Украине и организациям, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Помимо этого, он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов и сотрудничает с лицами, включенными в реестр иноагентов.
Также из реестра иноагентов в связи с ликвидацией исключено негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования специалистов «Академия по правам человека».
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** Организации, признанные в России иностранными агентами