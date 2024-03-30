Талибы решили насмерть забивать камнями женщин за измену

Сразу после ухода талибов девочки практически не ходили в школу, но к 2011 году доля школьниц выросла до 65,6%. В университетах женщины появились не только в качестве студенток, но и в качестве преподавателей. Им разрешили служить в армии, водить автомобили, профессионально заниматься спортом и даже участвовать в Олимпийских играх (хотя Мехбоба Адьяр, выступавшая в Пекине в 2008 году, столкнулась с критикой со стороны более консервативных соотечественников и даже с угрозами от экстремистов). Но наиболее впечатляющий пример гендерно нейтральной политики показал президент страны Ашраф Гани. В 2018 году он назначил 26-летнюю женщину Зарифу Гафари мэром города Майданшахр. В августе 2021-го вернувшиеся к власти талибы начали угрожать Гафари убийством. Тогда же в жизни остальных афганских женщин произошел откат.