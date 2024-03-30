Талибы решили насмерть забивать камнями женщин за измену

«Мы будем пороть женщин <…>, мы будем забивать их камнями до смерти публично [за адюльтер]», — заявил Ахундзада по телевидению.
Он назвал тех, кто сочтет это нарушением прав женщин, «служителями сатаны».
Лидер талибов объяснил возвращение к публичным казням женщин продолжением борьбы против западного влияния.
«Два года назад им не хватило смелости объявить о публичном забивании камнями женщин до смерти, теперь она у них есть», — отметила афганская активистка Сахар Фетрат. «Они проверяли свою драконовскую политику шаг за шагом и дошли до этой точки, потому что некому привлечь их к ответственности за злоупотребления», — добавила она.
По данным проекта Afghan Witness, назначенные «Талибаном» после прихода к власти судьи вынесли решения о 417 публичных порках и наказаниях, в том числе в отношении 57 женщин.
В 2015 году в афганской провинции Гор талибы забили насмерть камнями 19-летнюю девушку, которую против воли заставили выйти замуж, после чего она сбежала с другим мужчиной. Пару нашли через несколько дней, девушку казнили.
Талибы потеряли власть в стране в 2001 году (они правили Афганистаном с 1996 по 2001 год и в результате начала военных действий США ушли в подполье). Жизнь афганских женщин начала возвращаться в прежнее русло (например, в 1960−70-х годах они даже могли носить короткие юбки). После 2001 года местные жительницы снова сняли бурки (верхняя одежда в исламской традиции, покрывающая тело и лицо), однако свобода появилась не только в выборе внешнего вида.
Сразу после ухода талибов девочки практически не ходили в школу, но к 2011 году доля школьниц выросла до 65,6%. В университетах женщины появились не только в качестве студенток, но и в качестве преподавателей. Им разрешили служить в армии, водить автомобили, профессионально заниматься спортом и даже участвовать в Олимпийских играх (хотя Мехбоба Адьяр, выступавшая в Пекине в 2008 году, столкнулась с критикой со стороны более консервативных соотечественников и даже с угрозами от экстремистов). Но наиболее впечатляющий пример гендерно нейтральной политики показал президент страны Ашраф Гани. В 2018 году он назначил 26-летнюю женщину Зарифу Гафари мэром города Майданшахр. В августе 2021-го вернувшиеся к власти талибы начали угрожать Гафари убийством. Тогда же в жизни остальных афганских женщин произошел откат.