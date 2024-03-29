Захарова назвала высказывания Пугачевой и Макаревича предательством

«Ровно неделю назад весь мир содрогнулся, увидев кадры чудовищного теракта в “Крокус Сити холле”. Неделю молчали те, кого мы десятилетиями искренне считали “своими, народными, родными”, а они, как пел [Владимир] Высоцкий, оказались “не друг, не враг, а так”. И вот спустя 7 дней их прорвало. Алла Пугачева: “Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram” (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской. — Ред.). Андрей Макаревич: “Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием”, — указала Захарова.