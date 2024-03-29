Зеленский признал неизбежность отступления ВСУ

«Если не будет поддержки со стороны США, это означает, что у нас не будет противовоздушной обороны, ни ракет для (ЗРК) Patriot, ни средств радиоэлектронного подавления, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это значит, что мы будем возвращаться, отступать, шаг за шагом, маленькими шажками», — сказал глава киевского режима.