Турецкой Southwind Airlines запретили летать через Европу из-за связей с РФ

Southwind Airlines базируется в Анталье. Рейсы авиакомпании были запущены в июле 2022 года для перевозки россиян. О ее связи с Россией Bild сообщал в декабре 2023 года. Тогда же представитель компании заявил, что в руководстве Southwind нет россиян, а все самолеты зарегистрированы в Турции.