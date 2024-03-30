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Турецкой Southwind Airlines запретили летать через Европу из-за связей с РФ

Евросоюз ввел запрет на полеты на территории стран объединения турецкой авиакомпании Southwind Airlines, сообщило издание Turizmguncel. 25 марта агентство транспорта и связи Финляндии Traficom запретило авиаперевозчику выполнять рейсы в страну из-за связей с Россией.

Источник: Reuters

ЕС объявил о решении вчера, 28 марта, сославшись на санкционный регламент 833/2014 от 31 июля 2014 года, предполагающий ограничительные меры в связи с действиями России на Украине, пишет Turizmguncel. В пресс-релизе Traficom, опубликованном за три до этого, говорилось, что основная доля собственности Southwind Airlines принадлежит не турецким, а российским структурам. Агентство указывало, что это нарушает санкции ЕС.

По данным Ассоциации туроператоров России (ATOP), Southwind Airlines планировала полеты в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт в Германии, а также Ираклион в Греции. На данный момент продолжают выполняться рейсы в Россию и Белоруссию из Турции, но самолеты облетают Черное море и не заходят на территорию ЕС.

Российские туристы сообщили о задержке рейса Air Cairo из Шарм-эль-Шейха. Как сообщил ATOP со ссылкой на источник, эту авиакомпанию могут признать аффилированной с Southwind.

Southwind Airlines базируется в Анталье. Рейсы авиакомпании были запущены в июле 2022 года для перевозки россиян. О ее связи с Россией Bild сообщал в декабре 2023 года. Тогда же представитель компании заявил, что в руководстве Southwind нет россиян, а все самолеты зарегистрированы в Турции.

санкции
ЕС